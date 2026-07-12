ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, есть пострадавшие

Две женщины пострадали при атаке ВСУ рейсового автобуса «Стаханов — Москва» в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в Луганской народной республике, предварительно пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, автобус, в котором находились 13 пассажиров и два водителя, был атакован в Лутугинском муниципальном округе.

«Предварительно известно о двух пострадавших женщинах», — написал Пасечник.

До этого в Лисичанске беспилотник атаковал автомобиль дорожной службы. В результате один сотрудник не выжи, еще один получил ранения.

Еще одной трагедией закончилась атака беспилотника в Энергодаре. Там местная жительница получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, а еще четыре человека получили ранения.

Глава городской администрации Максим Пухов также сообщил, что ночью силы безопасности сбили пять беспилотников. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. По его данным, три дрона нанесли удар по магазину «Мера» на улице Казацкой. В результате были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.