Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Армия

ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, есть пострадавшие

Две женщины пострадали при атаке ВСУ рейсового автобуса «Стаханов — Москва» в ЛНР
Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в Луганской народной республике, предварительно пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, автобус, в котором находились 13 пассажиров и два водителя, был атакован в Лутугинском муниципальном округе.

«Предварительно известно о двух пострадавших женщинах», — написал Пасечник.

До этого в Лисичанске беспилотник атаковал автомобиль дорожной службы. В результате один сотрудник не выжи, еще один получил ранения.

Еще одной трагедией закончилась атака беспилотника в Энергодаре. Там местная жительница получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, а еще четыре человека получили ранения.

Глава городской администрации Максим Пухов также сообщил, что ночью силы безопасности сбили пять беспилотников. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. По его данным, три дрона нанесли удар по магазину «Мера» на улице Казацкой. В результате были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!