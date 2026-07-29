Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области увеличилось

Оперштаб: число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 21

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области выросло до 21 человека. Об этом сообщили в оперштабе региона в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что 15 пострадавшим потребовалась госпитализация, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Накануне в минздраве региона отметили, что в больницы после атаки ВСУ на автобус были доставлены 19 человек.

Утром 28 июля украинские беспилотники атаковали гражданский рейсовый автобус в городе Шебекино. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, пострадали 19 человек. 15 из них получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, уточнил Шуваев. Он отметил, что если потребуется, раненых направят в федеральные медицинские учреждения.

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в Запорожской области.