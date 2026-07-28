Почти два десятка человек пострадали при атаке БПЛА на автобус в Шебекино

Шуваев: 19 человек пострадали из-за удара дрона ВСУ по автобусу в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником атаковали гражданский рейсовый автобус в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, инцидент произошел утром в городе Шебекино. В результате удара пострадали 19 человек.

«18 из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). 15 граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы», — говорится в заявлении.

Шуваев подчеркнул, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Ожидается, что после оказания медицинской помощи раненых переведут в больницы Белгорода. Если потребуется, оттуда их направят в федеральные медицинские учреждения.

«В результате этих атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка», — добавил врио губернатора.

20 июля в Шебекино произошел похожий инцидент. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по пассажирскому автобусу, вследствие чего 27 человек получили ранения. Еще пять жителей — четверых взрослых и одного ребенка — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Федерации РФ пригрозили Украине жестким ответом на атаку на автобус в Шебекино.