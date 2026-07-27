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Армия

Путин объяснил, что говорит о провале попыток изолировать РФ в сфере обороны

Путин: попытки изолировать Россию в оборонной сфере терпят фиаско
Игорь Зарембо/РИА Новости

Участие российского Военно-морского флота (ВМФ) в международных учениях говорит о том, что попытки изолировать РФ в оборонной сфере терпят фиаско, сообщил на встрече с российскими военными моряками в Петербурге президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые ВМФ для обеспечения безопасности РФ и укрепления многополярного мира.

Глава государства добавил, что военные моряки достойно служат и приумножают традиции отечественного флота. Кроме того, он назвал ВМФ важной частью российской ядерной триады (стратегических сил государства, включающих ракеты, атомные подводные лодки и стратегическую авиацию).

В День ВМФ, 26 июля, лидер РФ встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер сказал, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина».

Ранее Путин заявил об уникальности ледокольного флота России.

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