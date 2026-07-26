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Путин заявил об уникальности ледокольного флота России

Путин: ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны мира
Mozgova/Shutterstock/FOTODOM

Президент Владимир Путин во время общения с военными моряками в Петербурге назвал российский ледокольный флот уникальным, передает РИА Новости.

По словам политика, в мире его больше нет ни у одной страны.

«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», — сказал лидер.

В мае президент США Дональд Трамп пожаловался на превосходство России в ледокольном флоте. Во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны он назвал нелепой ситуацию, при которой американский ледокольный флот обладает лишь одним устаревшим судном, в то время как у РФ имеется около полусотни ледоколов.

В связи с этим американский президент пообещал, что у страны скоро будет очень много ледоколов. Трамп заверил, что Соединенные Штаты построят для Арктики не менее 55 таких судов. Кроме того, США заказали ледоколы в Финляндии.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в России столько храмов, сколько никогда и нигде не строилось.

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