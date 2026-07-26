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Армия

Путин заявил об огромном значении ВМФ в ядерной триаде России

Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в обеспечении безопасности России
Михаил Климентьев/РИА Новости

Военно-морскому флоту (ВМФ) принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России, сказал на встрече с российскими военными моряками в Петербурге президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, военные моряки достойно служат и приумножают традиции отечественного флота.

«В России, омываемой водами 13 морей, ему (флоту. — «Газета.Ru») принадлежит важнейшая роль... в защите законных интересов страны в Мировом океане», — заявил лидер.

Он добавил, что ВМФ имеет огромное значение и в ядерной триаде (стратегические силы государства, включающие ракеты, атомные подводные лодки и стратегическую авиацию) страны.

В День ВМФ, 26 июля, политик встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер заявил, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина».

Ранее Путин заявил об уникальности ледокольного флота России.

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