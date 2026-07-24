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Армия

На атакованной выставке беспилотников под Киевом находился советник Зеленского

Советник Бескрестнов заявил, что находился на атакованной выставке под Киевом
Telegram-канал «Сергій FLASH | Про технології»

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов находился на выставке в Киевской области, по которой был нанесен удар. Об этом он заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Друзья, спасибо, со мной все нормально. Команда жива», — написал советник.

До этого основатель компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик заявил, что российские войска якобы нанесли удар по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада». Он утверждал что в результате на месте зафиксировали разрушения. По словам посетителей мероприятия, удар был нанесен баллистическими ракетами.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве. По его данным, прилеты были зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Сергей Бескрестнов был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны 17 июля. До этого он был советником министра обороны Украины Михаила Федорова, об отставке которого стало известно 15 июля.

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.

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