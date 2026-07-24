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Армия

Российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами

SHOT: ВС РФ выпустили 10 баллистических ракет по объектам в Киеве
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, прилеты зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Кроме того, в городе Марганец Днепропетровской области беспилотник «Герань-4» поразил автозаправочную станцию «Укрнафта». В результате удара на АЗС возник пожар. Отмечается, что заправка использовалась для обеспечения топливом подразделений Вооруженных сил Украины.

Также был нанесен удар по порту Измаил Одесской области. Поражено складское помещение, уничтожены объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов. В результате атаки уничтожены три склада безэкипажных катеров и ангар с техникой ВСУ.

В ночь на 19 июля российские военные выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта. По данным украинского издания INSIDER, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М». Аналитики ресурса также сообщили об использовании ВС РФ гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.

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