На Украине заявили об ударе российских войск по выставке беспилотников под Киевом

Российские войска якобы нанесли удар по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада». Об этом заявил основатель компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в интервью украинскому изданию «Апостроф».

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли «серьезный удар» по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения, в Бучанском районе Киевской области. Основатель компании утверждает, что в результате на месте зафиксировали разрушения.

Пользователи социальных сетей заявили, что удар был нанесен баллистическими ракетами по выставке «Армада». При этом организаторы опубликовали афишу, на которой утверждалось, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве. По его данным, прилеты были зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.