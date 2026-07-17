Бывший советник Федорова стал советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея «Флэша» Бескрестнова своим новым внештатным советником по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

До этого Бескрестнов был советником министра обороны Украины Михаила Федорова, об отставке которого стало известно 15 июля. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

Федоров после своей отставки публично раскритиковал ситуацию в украинской армии. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский лишь «плетет интриги» и не готов лично говорить о проблемах. В Верховной раде после демарша экс-министра уже потребовали его ареста за госизмену. По некоторым данным, СБУ «в ускоренном режиме выписывают проект подозрения» в отношении Федорова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны.