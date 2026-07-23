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Армия

Путин провел совещание с членами Совбеза России

Путин обсудил с Совбезом РФ материалы, комплектующие и сырье для вооружений

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ вопрос материалов, комплектующих и сырья для вооружений. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе мероприятия глава государства отметил, что Россия является одной из немногих стран, которая самостоятельно создает компоненты для серийного выпуска перспективных вооружений и модернизации существующей техники.

«Как всегда бывает, с такой большой работой всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим», — сказал российский лидер.

23 июня Путин заявил, что российская ядерная триада последовательно модернизируется. По словам президента, работы проходят в соответствии с государственной программой вооружений.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности появления оружия, которое не будет уступать ядерному. Представитель Кремля отметил, что благодаря развитию технологий появляются новые виды вооружений.

Ранее в США заявили, что «совсем скоро» Россия будет контролировать весь Донбасс.

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