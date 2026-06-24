Песков спрогнозировал появление альтернативы ядерному оружию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил о возможности появления оружия, которое не будет уступать ядерному. Его слова приводит РИА Новости.

«Технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалами ядерного оружия», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада последовательно модернизируется.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности. В начале июня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва может применить ядерное оружие в случае посягательства агрессоров на территорию России. По его словам, к этому предупреждению надо относиться максимально серьезно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона обнародовал масштабные планы США на ядерное оружие.