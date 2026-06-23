Путин заявил о модернизации российской ядерной триады

Президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада последовательно модернизируется. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, модернизация происходит в соответствии с государственной программой вооружений.

«Последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота», — поделился президент на встрече с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

В мае Путин говорил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета России и Белоруссии.

По словам президента, она должна обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия прошли совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы.

Ранее глава Пентагона обнародовал масштабные планы США на ядерное оружие.