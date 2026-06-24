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Политика

В США заявили, что «совсем скоро» Россия будет контролировать весь Донбасс

Профессор Миршаймер: Украина проигрывает на поле боя и Запад ей не поможет
Нина Зотина/РИА Новости

Украина терпит поражение на поле боя, и Запад не в силах поставлять ей необходимое оружие. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Breaking Points.

По его словам, ВС РФ бьют с помощью авиации, нанося значительный ущерб электросетям Украины. В то же время «русские наступают и одерживают на поле боя победы», указал профессор.

Соединенные Штаты не в силах обеспечить украинскую армию необходимыми вооружениями, подчеркнул Миршаймер. Он указал, что Украина «отчаянно нуждается» в дополнительных ракетах к системам Patriot, но у Вашингтона их нет.

«И это относится почти ко всему оружию в нашем инвентаре. Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном. <…> Но важнее, что Украина <…> проигрывает на поле боя. Совсем скоро русские будут контролировать весь Донбасс. <…> Россия победит в этом конфликте», — сказал Миршаймер.

До этого президент Владимир Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

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