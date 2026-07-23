Радиолокационный самолет США подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией

Самолет ДРЛО США подал аварийный сигнал во время полета над Саудовской Аравией

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В публикации отмечается, что самолет передает код 7700, который означает общую аварийную ситуацию во время полета. Она может быть связана с технической неисправностью, возгоранием, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой.

В данный момент детали произошедшего неизвестны.

23 июля сообщалось, что один из объектов в иранской провинции Бушер поразила ракета.

В этот же день стало известно, что в городах Ахваз, Рамшир и Сирик на юге Ирана прогремели взрывы. Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили новую волну ударов по иранской территории.

Ранее в США узнали о последствиях новых ударов по Ирану.