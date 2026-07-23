Великобритания вывезла своих дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение носит временный характер и связано с необходимостью обеспечения безопасности сотрудников дипломатической миссии.

21 июля в администрации США заявили, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того уточняется, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что расходы США на конфликт с Ираном составляют $37,5 млрд. 21 июля газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном.

Ранее в США заявили, что Иран начал восстанавливать ядерные объекты.