Ракета поразила объект в иранской провинции Бушер

IRNA: ракета попала в объект, расположенный в центре провинции Бушер

Один из объектов в иранской провинции Бушер атакован ракетой. Об этом, ссылаясь на губернатора провинции Мухаммада Мозаффари, сообщает информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, объект в центре провинции был поражен, в него попала ракета. Никаких подробностей происшедшего пока неизвестно.

23 июля сообщалось, что в городах Ахваз, Рамшир и Сирик на юге Ирана прогремели взрывы.

В этот же день стало известно, что Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

В администрации США заявили, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того уточняется, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

Ранее в Тегеране предупредили о последствии атаки США на ядерные объекты Ирана.