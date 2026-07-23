В трех иранских городах раздались взрывы

Press TV: в Ахвазе, Рамшире и Сирике на юге Ирана произошли взрывы

В трех городах Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Взрывы произошли в городах Ахваз и Рамшир на юго-западе страны и расположенном на побережье Ормузского пролива городе Сирик. Предположительно, они были вызваны ударами американских ракет.

23 июля стало известно, что Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью

За день до этого сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили новую волну ударов по иранской территории.

В администрации США заявили, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того уточняется, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

Ранее Иран предупредил, что будет в случае реализации угроз США.