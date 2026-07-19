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Армия

«На благо страны»: Трамп высказался о гибели солдат США из-за ударов Ирана по Иордании

Трамп назвал печальной гибель двух американских военных в Иордании
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NewsNation отреагировал на гибель американских военных при атаке Ирана на Иорданию.

Глава государства назвал случившееся «очень печальным».

«Тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны», — сказал политик.

В том же интервью лидер страны заверил, что Вашингтон не допустит получения Тегераном ядерного оружия.

Накануне объединенное центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщило, что двое американских военных получили в бою несовместимые с жизнью травмы при ударах Ирана по военным объектам США в Иордании. В это время силы страны и ее союзников отражали налеты ракет и дронов Исламской Республики. В командовании добавили, что еще один американский военный пропал без вести. Кроме того, четверо солдат попали в больницу, еще у нескольких легкие травмы.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.

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