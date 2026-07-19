Трамп заявил, что США не допустят получения Ираном ЯО

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Его слова приводит журналист канала NewsNation Ханна Брандт в соцсети Х.

Таким образом лидер США прокомментировал гибель амеркианских военных в Иордании в результате иранского удара.

Трамп заявил, что Вашингтон «никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие».

18 июля объединенное центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) сообщило, что двое американских военных получили в бою несовместимые с жизнью травмы при ударах Ирана по военным объектам США в Иордании.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. По его словам, этот шаг означает завершение иранской ядерной программы или ее полное прекращение. Именно этого США добивались от Ирана, подчеркнул Вэнс.

Ранее в США предположили, что Иран начал восстанавливать ядерные объекты.