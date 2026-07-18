Командование ВС США заявило о потерях из-за ударов Ирана

CENTCOM: двое военных США не выжили при атаках Ирана на Иорданию

Двое американских военных получили в бою несовместимые с жизнью травмы при ударах Ирана по военным объектам США в Иордании, сообщает в соцсети X объединенное центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

В посте говорится о том, что в это время силы CENTCOM и союзников отражали налеты ракет и дронов Исламской Республики.

В командовании добавили, что еще один американский военный пропал без вести. Кроме того, четверо солдат попали в больницу, еще у нескольких легкие травмы.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции ) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты седьмую ночь подряд наносили удары по целям в Исламской Республике— и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США.