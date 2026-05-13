На Западе заявили о возможных сроках перехода всего Донбасса под контроль ВС РФ

Россия якобы планирует полностью взять под контроль территорию Донбасса осенью. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание ссылается на двух собеседников, якобы контактировавших с президентом России Владимиром Путиным, а также на лиц, «знакомых с ситуацией».

Как следует из текста, высшее военное командование ВС РФ якобы «убедило» Владимира Путина в том, что освободить весь Донбасс от ВСУ удастся «к осени».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры по Украине находятся на паузе, и когда они возобновятся — неизвестно. При этом он добавил, что каждая сторона сейчас знает о тех действиях, которая она должна предпринять перед следующим раундом переговоров.

Он также отмечал, что урегулирование конфликта на Украине будет стоять на месте до тех пор, пока ВСУ не покинут Донбасс.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.