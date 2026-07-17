Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану

Американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Сегодня в 21:40 по времени восточного побережья США (4:40 мск 17 июля. — «Газета.Ru») Центральное командование Вооруженных сил США завершило очередную крупную волну ударов по Ирану», — говорится в сообщении.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в Белом доме заявили о предложении Ирана заключить сделку.