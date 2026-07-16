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Политика

В Белом доме заявили о предложении Ирана заключить сделку

Белый дом: Иран выразил желание заключить сделку с США
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация США сообщает о якобы сохраняющемся диалоге с Ираном и готовности Тегерана к достижению договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чье выступление опубликовал канал Белого дома Rapid Response 47 на своей странице в соцсети X.

«Иран активно продолжает переговоры с США и заявляет о намерении заключить сделку с нами», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, данные заявления со стороны Тегерана обусловлены интенсивными ударами американских вооруженных сил по иранским объектам. Ливитт также отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом Дональдом Трампом незадолго до выступления.

Контакты между сторонами продолжаются, отметила Ливитт.

Незадолго до этого МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в предательстве дипломатии после того, как они нанесли удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий. С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке.

Ранее в США оценили сроки восстановления запасов боеприпасов после конфликта с Ираном.

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