Морпехи США высадились на борт нефтяного танкера в Оманском заливе

Американские морпехи в Оманском заливе высадились на борт нефтяного танкера Wen Yao для его последующей проверки «полного соблюдения» режима блокады. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Также сообщается о трех коммерческих судах, пытавшихся прорваться через военно-морскую блокаду Ирана. Кроме того, ВС США вывели из строя корабль, не выполнивший требований американских военных.

Накануне американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по судну, которое следовало в иранский порт. Военные обнаружили идущий к берегам острова Харк танкер Belma под флагом Кюрасао. После того как судно проигнорировало многочисленные предупреждения, американский самолет выпустил ракеты Hellfire по его дымовой трубе.

13 июля газета The New York Times сообщила, что президент США официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В этот же день он объявил, что Соединенные Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Кроме того, американский президент пообещал нанести «очень сильные удары» по Тегерану.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.