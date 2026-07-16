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Армия

Амерканские военные сообщили об авиационном ударе по шедшему в Иран

CENTCOM: по следовавшему в иранский порт танкеру нанесен ракетный удар
U.S. Navy/Reuters

Американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по танкеру, который следовал в иранский порт. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

Военные обнаружили идущее к берегам иранского острова Харк танкер Belma под флагом Кюрасао. После того, как судно проигнорировало многочисленные предупреждения, американский самолет выпустил ракеты Hellfire по его дымовой трубе. Танкер выведен из строя и больше не следует в Иран.

14 июля CENTCOM сообщил, что американские силы возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их.

13 июля газета The New York Times сообщила, что президент США официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В этот же день он объявил, что Соединенные Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Кроме того, американский президент пообещал нанести «очень сильные удары» по Тегерану.

Ранее на Западе заявили об остановке танкерного судоходства через Ормузский пролив.

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