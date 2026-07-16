В Иране заявили об ударе США по аэропорту в Ираншахре

Американские истребители нанесли ракетный удар по аэропорту в городе Ираншахр. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным журналистов, жители прилегающего к авиагавани района услышали три взрыва. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Вечером 16 июля американские военные снова нанесли удары по целям на территории Ирана. Пятую ночь подряд военнослужащие добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала, заявили в Центральном командование ВС США.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее Иран пригрозил ударить по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке.