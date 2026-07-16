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Армия

Иран пригрозил ударить по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке

Иран назвал законной целью для ударов недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии
Shutterstock/FOTODOM

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана назвал недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов, сообщило агентство IRNA.

В упомянутых странах Трамп владеет несколькими гольф-клубами и небоскребами. Среди них — Trump International Hotel & Tower (Дубай), Trump Plaza (Джидда), Trump Tower (Эр-Рияд).

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

Ранее на площади Тегерана появилась провокационная фреска с Трампом в гробу.

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