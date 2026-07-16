Тело оператора дронов ВСУ нашли при странных обстоятельствах

Тело украинского оператора БПЛА Марьяна Пенкальского нашли в лесополосе без головы и внутренних органов. Об этом сообщает украинское издание ZAXID.NET.

Спустя полтора месяца поисков тело нашли в районе города Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР).

Воинская часть оформила исчезновение военного как самовольное оставление части, что позже было признано судом незаконным. Родственники подозревают сослуживцев в убийстве.

Следователи рассматривали версию о самоубийстве, один из сослуживцев оспаривал ее, указывая на найденную рядом с телом простреленную шапку. Позже украинская полиция завела дело по статье об убийстве, ведется расследование.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в занятой российскими военными Константиновке в ДНР остается много тел украинских военных, их количество будет расти, так как обследование территории не завершено.

О взятии города президенту РФ Владимиру Путину доложили 3 июля. Активные бои за населенный пункт велись с осени 2025 года.

Ранее бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел.