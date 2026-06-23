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Армия

Бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел

РИА: бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел у семей пропавших военных
Telegram-канал «Владимир Мединский»

Командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обратилось к родственникам пропавших без вести военных с просьбой предоставить мешки для складирования и транспортировки останков. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственников попросили передать одну тысячу таких мешков.

Родственники пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно проводят акции и требуют от украинских властей предоставить им информацию о судьбе своих близких.

В июне стало известно, что в районе села Охримовка на харьковском направлении пропали без вести 423 украинских солдата. Речь идет о бойцах 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом часть из них в документах указаны как самовольно оставившие позиции.

В феврале военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее солдаты ВСУ в Харьковской области заминировали тела сослуживцев и сбежали.

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