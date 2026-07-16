Стало известно, кто выполняет обязанности министра обороны Украины после отставки Федорова

Временно исполняющим обязанности министра обороны Украины после отставки правительства назначен Алексей Вискуб — первый заместитель экс-главы ведомства Михаила Федорова. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады от правящей партии «Слуги народа» Виктория Подгорная.

Когда будет назначен новый глава Минобороны Украины, неизвестно. Президент страны Владимир Зеленский еще не подал представление в Раду.

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» писала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее Корецкий внес в Раду представление о назначении на должности министров в кабмин.