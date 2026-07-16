«Это вам не футбол!»: Минобороны опубликовало предупреждение врагам России

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары без перерыва. Об этом заявило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в ночь на 16 июля российская армия нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный» Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения.

До этого в Минобороны РФ также предупредили врагов России, что ракет и «Гераней» хватит на всех.

Президент России Владимир Путин 4 июля отмечал, что ВС РФ удерживают стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, российские войска уверенно продвигаются по всем направлениям фронта. Путин считает, что противник, понимая, что не может сдержать натиск армии России в зоне СВО, перешел к террористическим методам.

Ранее Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ.