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Политика

Путин пообещал «зеркальные ответы» на удары ВСУ

Путин: ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее
Алексей Дружинин/РИА Новости

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время форума Общероссийского народного фронта «Все для победы», передает пресс-служба Кремля.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал президент.

4 июля Путин заявил, что армия ВС РФ удерживает стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции (СВО).

Верховный главнокомандующий заслушал доклады командования о текущей ситуации на СВО. Он также добавил, что на совещании основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». Кроме того, обсудят результаты боевых задач с другими соединениями и воинскими частями. Путин заявил, что не сомневается в успехе российской армии на СВО.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

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