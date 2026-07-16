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Армия

В Минобороны заверили, что ракет и дронов «хватит на всех»

Минобороны РФ: ракет и беспилотников хватит на всех
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника, а ракет и «Гераней» хватит на всех. Об этом сообщили в Минобороны РФ в «Максе».

В российском военном ведомстве добавили, что ударные дроны поразили сухогруз в военном порту Южный, который используют Вооруженные силы Украины. Еще два таких же объекта были поражены в порту Одессы.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по цехам производства дронов в порту Одессы. По данным ведомства, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов средней дальности UJ-22, разработанных компанией «Укрджет».

Кроме того, в порту Днепро-Бугский в Николаевской области были поражены два сухогруза, задействованные в транспортировке грузов для ВСУ. В порту Черноморск под удары попали контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для украинских военных. Удары наносились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и БПЛА.

Ранее ВС РФ поразили одно из главных производств по сборке боевых частей ракет и БПЛА на Украине.

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