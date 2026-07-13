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Армия

Иран сообщил об атаке на несколько судов в Ормузском проливе

Tasnim: в Ормузском проливе атакованы несколько судов-нарушителей
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

В Ормузском проливе атакованы несколько судов. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Утверждается, что атаке подверглись «суда-нарушители».

Агентство не уточнило, кто именно совершил атаку, однако Иран использует термин «нарушитель» по отношению к тем судам, которые пытаются пройти Ормузский пролив без разрешения Исламской Республики.

13 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив всегда будет находиться под контролем Тегерана.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив. По его словам, США будут взимать сбор в 20% стоимости грузов, проходящих через Ормузский пролив, в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства.

В июне США и Иран подписали временный меморандум о прекращении боев и запуске нового раунда переговоров, однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее на острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы.

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