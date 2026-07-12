В России заявили, что российские войска не дают ВСУ передышек в ДНР

Марочко: российские войска не дают ВСУ передышек у Константиновки в ДНР

Российские войска, продвигаясь у города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) передышек. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Константиновка: здесь у наших военных не было никаких оперативных пауз, которые должны быть при таких существенных результатах. Наши военнослужащие оперативно провели несколько ротационных мероприятий и отправили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения. То есть передышки противнику мы не давали на данном направлении», — сказал эксперт.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Константиновке продолжают встречаться разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, дозачистка города продолжается.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее на Западе заявили о возможных сроках перехода всего Донбасса под контроль ВС РФ.