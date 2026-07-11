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Армия

Пушилин заявил о ротации ВСУ после сдачи Константиновки

Пушилин: ВСУ отступают к Дружковке после сдачи Константиновки
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские войска после ухода из Константиновки переместили свои силы в другой населенный пункт. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Основные изменения на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновка. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки» — отметил Пушилин.

Дружковка — город в северо-западном Донбассе, в Краматорском районе, расположен в 11 км Краматорска. Населенный пункт входит в Славянско-Краматорскую агломерацию и является крупнейшим подконтрольным Киеву урбанизированной территории на Донбассе. С юга Дружковка прикрывает дорогу на Краматорск.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в районе Алексеево-Дружковки продолжаются интенсивные бои. Продвижение российских войск на этом направлении остается важным участком боевых действий.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленский не признает потерю Константиновки.

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