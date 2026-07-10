Северная Корея решила усилить свои ядерные силы

КНДР по итогам заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи приняла решение об усилении своих ядерных сил. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

«На совещании были приняты решения по вопросу модернизации технической инфраструктуры боевых систем, укрепления ядерных сил как в качественном, так и в количественном отношении», — говорится в сообщении.

В июне заместитель заведующего отделом центрального комитета Трудовой партии Ким Е Чжон в ответ на заявление США о денуклеаризации КНДР сообщила, что Пхеньян не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения страны.

По ее словам, Северная Корея «ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет», что было бы нарушением конституции государства.

МИД КНДР также назвал вопрос денуклеаризации закрытым.

Ранее КНДР приняла новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ыну.