МИД Северной Кореи отреагировал на призыв США отказаться от ядерного оружия

Северная Корея останется ядерной державой, а вопрос денуклеаризации остается закрытым. Об этом сообщил МИД страны, передает агентство ЦТАК.

В ведомстве отметили, что обвинения США и их союзников не могут оказать никакого давления на статус Северной Кореи как ядерного государства. Кроме того, в севернокорейском МИД подчеркнули, что страна будет предпринимать усилия для укрепления своей безопасности на фоне передачи американскими странами оружия Южной Корее и Японии, а также учений этих стран с имитацией применения ядерного оружия.

До этого заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения. Она подчеркнула, что Северная Корея не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности . А среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии.

Ранее в США рассказали об экономическом успехе Северной Кореи.