Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

КНДР приняла новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ыну

Yonhap: КНДР узаконила автоматический ядерный ответ в случае угрозы Ким Чен Ыну
Виталий Аньков/РИА Новости

Северная Корея вправе нанести ядерный удар при угрозе жизни лидеру Ким Чен Ыну. Соответствующая поправка была внесена в конституцию страны, сообщает информационное агентство Yonhap.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, новые положения предусматривают автоматическое применение ядерного оружия, если командование и управление ядерными силами КНДР будет находиться под угрозой нападения «враждебных сил». Речь идет о немедленном ответе без дополнительных согласований.

Уточняется, что эти изменения были внесены на фоне роста напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. В КНДР ожидают, что новые меры будут способствовать сдерживанию других ядерных держав, в частности США, и обеспечат устойчивость власти в случае кризисных ситуаций.

В конце марта Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальных ракет, способных долетать до США и поражать материковую часть. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями двигателя. Он заявил, что разработка «имеет большое значение» для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень».

Пхеньян не стал раскрывать ключевые параметры нового двигателя, например, время его работы. Известно лишь, что двигатель способен развивать максимальную тягу более 2,5 тысяч килоньютон.

Ранее Ким Чен Ын поделился воспоминаниями о Трампе.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!