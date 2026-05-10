КНДР приняла новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ыну

Северная Корея вправе нанести ядерный удар при угрозе жизни лидеру Ким Чен Ыну. Соответствующая поправка была внесена в конституцию страны, сообщает информационное агентство Yonhap.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, новые положения предусматривают автоматическое применение ядерного оружия, если командование и управление ядерными силами КНДР будет находиться под угрозой нападения «враждебных сил». Речь идет о немедленном ответе без дополнительных согласований.

Уточняется, что эти изменения были внесены на фоне роста напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. В КНДР ожидают, что новые меры будут способствовать сдерживанию других ядерных держав, в частности США, и обеспечат устойчивость власти в случае кризисных ситуаций.

В конце марта Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальных ракет, способных долетать до США и поражать материковую часть. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями двигателя. Он заявил, что разработка «имеет большое значение» для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень».

Пхеньян не стал раскрывать ключевые параметры нового двигателя, например, время его работы. Известно лишь, что двигатель способен развивать максимальную тягу более 2,5 тысяч килоньютон.

