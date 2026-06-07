В КНДР отказались идти на компромисс по ядерному вопросу

Ким Е Чжон: КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявила, что КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения. Ее комментарий в ответ на сообщение властей США о денуклеаризации Северной Кореи передает агентство ЦТАК.

Ким Е Чжон подчеркнула, что Северная Корея не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета.

«Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — сказала она.

По ее словам, КНДР «ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет», что было бы нарушением конституции государства.

Ким Е Чжон подчеркнула, что вокруг КНДР формируется «агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием» и проводящий враждебные военные учения.

17 мая в пресс-службе Белого дома по итогам визита американского лидера в КНР заявили, что США и Китай стремятся к денуклеаризации Северной Кореи.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности . А среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии.

Ранее стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Северную Корею.