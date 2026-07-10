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Армия

МИД РФ обвинил ВСУ в сознательных атаках на пассажирские автобусы

Захарова: ВСУ сознательно используют дроны для охоты на автобусы
Dmytro Smolienko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно атакуют рейсовые и пассажирские автобусы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

«В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам», — отметила она.

По словам дипломата, нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, чтобы продемонстрировать западным кураторам эффективность поставляемого ими оружия и обосновать необходимость дальнейшего наращивания военной помощи Киеву. Захарова подчеркнула, что все, кто оказывает помощь Украине, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма.

Захарова уточнила, что за минувшую неделю от действий ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек не выжили, включая одного ребенка, 270 ранены, в том числе восемь детей.

Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск, ранения получили две женщины. 8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе дрона по автобусу Краснодар — Мелитополь. Пассажиры и водители успели покинуть салон до атаки. 6 июля дроны ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Ранее в ДНР раскрыли подробности удара ВСУ по автобусу с людьми.

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