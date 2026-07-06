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Армия

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области

Два ребенка пострадали при атаке дрона на автобус в Белгородской области
Оперштаб Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Второй пострадавший ребенок — 10-летний мальчик — получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Еще троих пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.

6 июля в Белгородской области два человека получили ранения при взрыве дрона Вооруженных сил Украины в селе Ракитное. Кроме того, дрон атаковал автомобиль в Грайворонском округе.

Ранее БПЛА повредили посевы пшеницы и ячменя в Запорожской области.

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