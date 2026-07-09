ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

Пасечник: в ЛНР украинский дрон ударил по автобусу, пострадали две женщины

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины», — написал чиновник.

8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, попал под удар украинского беспилотника в регионе. В транспортном средстве находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон перед ударом.

6 июля дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Но позже число пострадавших увеличилось до восьми человек.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал городской автобус в Лисичанске.