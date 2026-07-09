Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

Пасечник: в ЛНР украинский дрон ударил по автобусу, пострадали две женщины
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу Кременная — Луганск в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины», — написал чиновник.

8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, попал под удар украинского беспилотника в регионе. В транспортном средстве находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон перед ударом.

6 июля дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Но позже число пострадавших увеличилось до восьми человек.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал городской автобус в Лисичанске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 9 июля. Ответ Кремля Трампу, разрушительный циклон «Бернадетт» и клещи в нетипичных регионах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!