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Общество

В ДНР раскрыли подробности удара ВСУ по автобусу с людьми

ТАСС: удар ВСУ по автобусу в Горловке повредил заднюю часть и крышу пазика
FotograFFF/Shutterstock

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке пришелся на заднюю часть и крышу пазика, который ехал по маршруту №2. Об этом сообщил ТАСС директор местного предприятия «Горсвет» Владимир Миронов.

«Попало в заднюю часть автобуса, там повреждения внешне почти не видно - стекло в двери разбито, в пазике в задней двери, и обшивка сверху потолка вся в дырочках», — сказал Миронов.

Он отметил, что ВСУ атаковали автобус в вечерний час пик, когда люди возвращались домой с работы, поэтому в пазике ехало много людей. С учетом того, что удар пришелся на заднюю часть, водитель не пострадал, добавил собеседник агентства.

22 июня мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки украинского дрона на автобус пострадали 12 человек. Позже он уточнил, что это число выросло до 13.

До этого в результате взрыва украинского боеприпаса в Горловке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Приходько пояснил, что инцидент произошел в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик» ВСУ.

Ранее ВСУ пытались спрятать тяжелые квадрокоптеры на крыше дома в Донецке.

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