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Общество

Украинский БПЛА атаковал автобус в Запорожской области

Балицкий: пассажирский автобус сгорел в результате атаки беспилотником ВСУ
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, попал под удар украинского беспилотника в Запорожской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БпЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь», — написал он.

По словам главы региона, в автобусе находились одиннадцать человек — девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон автобуса. Судя по фотографии, выложенной Балицким, автобус полностью сгорел. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Губернатор Запорожской области назвал целенапраавленный удар по пассажирскому транспорту с мирными гражданами актом терроризма и грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Киева.

Это не первая атака ВСУ на пассажирские автобусы. Так, 6 июля украинский беспилотник ударил по автобусу в Белгородской области. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Но позже число пострадавших увеличилось до восьми человек.

Ранее в Белгородской области украинский дрон взорвался рядом с автобусом.

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