В Иране объяснили взрывы на юге страны

Звуки взрывов в городе Бушер на юге Ирана были работой сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян, передает агентство IRNA.

«Взрыв, прогремевший несколько минут назад в городе Бушер, был вызван своевременным ответом со стороны систем ПВО», — сказал он.

Также Джаханиян заявил, что некоторое время назад военный объект, находящийся на окраине этого населенного пункта, был поражен снарядом противника.

Незадолго до этого стало известно, что взрывы раздались в районе городов Бушер и Чогадак, расположенных на юге Ирана.

8 июля в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.