На юге Ирана произошли взрывы

Два взрыва раздались в районе городов Бушер и Чогадак, расположенных на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе города Бушер и города Чогадак», — сказано в сообщении.

По информации агентства, взрывы также произошли в городе Конарак на юге Ирана.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в КСИР пообещали устроить США «настоящий ад».