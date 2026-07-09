Осколки американских снарядов попали в больницу в иранском Чабахаре

IRIB: осколки снарядов попали в здание больницы в Иране после удара США

Осколки американских снарядов попали в здание больницы имени имама Али в иранском портовом городе Чабахар после удара США. Об этом сообщает Гостелерадио Ирана (IRIB).

В публикации отмечается, что здание медицинского учреждения было повреждено. Информации о возможных пострадавших среди пациентов и персонала больницы не приводится.

8 июля сообщалось, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы.

Также серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.