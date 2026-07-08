Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне

Mehr: Иран нанес удары по военным объектам США на базе Шейх-Иса в Бахрейне

Иранская армия сообщила о нанесении ударов по военным объектам США на базе Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

«Сегодня утром ударные беспилотники армии Исламской Республики Иран атаковали объекты на базе Шейх-Иса в Бахрейне, где находились военнослужащие враждебных американских сил», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В сообщении говорится, что атаки стали вынужденной мерой в ответ на нарушение американской стороной режима прекращения огня.

До этого в Бахрейне два раза за утро объявляли воздушную тревогу. Граждан призвали укрыться в безопасных местах. Причины объявления воздушной тревоги не назывались.

Незадолго до этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в России рассказали, почему Иран победил в войне с США.